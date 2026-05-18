अमेरिकी फिटनेस स्टार एश्टन हॉल बृजभूषण सिंह की आलीशान कोठी, हेलीकॉप्टर और ढाई करोड़ का घोड़ा देख रह गए हैरान

अमेरिका के लोकप्रिय फिटनेस आइकॉन और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर एश्टन हॉल गोंडा पहुंचे। दो दिन के इस दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह से मुलाकात की। एश्टन सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह के पैतृक गांव विश्नोहरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने करीब 15 एकड़ में फैले आलीशान आवास का भ्रमण किया। परिसर में खड़े हेलीकॉप्टर को देखकर वह काफी उत्साहित नजर आए। इसके बाद उन्होंने बृजभूषण को उपहार में मिले बेहद महंगे घोड़े की सवारी भी की।