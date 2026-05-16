16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

Gonda Accident: कमाने निकले थे, कफन में लौटे, सड़क हादसे ने दो परिवारों को उजाड़ा, पत्नी बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

Gonda road accident: गोण्डा के मोतीगंज क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में टाइल्स मजदूरी करने जा रहे दो युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार जीप की टक्कर से दोनों ने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवारों में कोहराम मचा है। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

May 16, 2026

मृतक की वायरल फाइल फोटो

मृतक की वायरल फाइल फोटो

गोण्डा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवा श्रमिकों की जान चली गई। दोनों युवक बाइक से टाइल्स लगाने के काम के लिए गोण्डा जा रहे थे। तभी काजीदेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास तेज रफ्तार जीप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

गोण्डा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। झिलाही बाजार क्षेत्र के रहने वाले राम अवतार (20) और अंकित (18) रोज की तरह मेहनत-मजदूरी के लिए सुबह बाइक से गोण्डा जा रहे थे। दोनों युवक टाइल्स लगाने का काम करते थे। काम की तलाश में शहर की ओर निकले थे।
बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक काजीदेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंची। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार और बेकाबू जीप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने दुर्घटना करने वाली जीप को लिया कब्जे में चालक की तलाश के लिए लगाई गई टीम

सूचना मिलते ही मोतीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना करने वाली जीप को कब्जे में ले लिया गया है। जबकि चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।

एक झटके में दो परिवारों का छिन गया सहारा

इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। गांव में भी शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि दोनों युवक मेहनत कर अपने परिवार का सहारा बनना चाहते थे। लेकिन एक पल में सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 May 2026 06:34 pm

Published on:

16 May 2026 06:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda Accident: कमाने निकले थे, कफन में लौटे, सड़क हादसे ने दो परिवारों को उजाड़ा, पत्नी बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर! बृजभूषण के बेटे BJP सांसद ने छोड़ा लग्जरी काफिला, अब हनुमान रथ’ से चल रहे

बीजेपी सांसद करन भूषण सिंह मिनी बस फोटो सोर्स निजी फेसबुक अकाउंट
गोंडा

गोंडा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 14 सब इंस्पेक्टर और 48 आरक्षी के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, मनीष बने एसओजी प्रभारी

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल गोंडा फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

दुबई में 4 साल से फंसा बेटा, इंतजार में मां की मौत, अब बूढ़े पिता ने लगाई गुहार

वृद्ध बाप और दुबई में फंसा बेटा फोटो सोर्स परिजन
गोंडा

Gonda Accident : गश्त पर निकले दो सिपाहियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर; बैंक मैनेजर गिरफ्तार

Gonda Accident
गोंडा

गोंडा में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पश्चिम एशिया युद्ध का असर अब जनता की जेब पर

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.