Gonda Accident: कमाने निकले थे, कफन में लौटे, सड़क हादसे ने दो परिवारों को उजाड़ा, पत्नी बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

मृतक की वायरल फाइल फोटो
गोण्डा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवा श्रमिकों की जान चली गई। दोनों युवक बाइक से टाइल्स लगाने के काम के लिए गोण्डा जा रहे थे। तभी काजीदेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास तेज रफ्तार जीप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।
गोण्डा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। झिलाही बाजार क्षेत्र के रहने वाले राम अवतार (20) और अंकित (18) रोज की तरह मेहनत-मजदूरी के लिए सुबह बाइक से गोण्डा जा रहे थे। दोनों युवक टाइल्स लगाने का काम करते थे। काम की तलाश में शहर की ओर निकले थे।
बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक काजीदेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंची। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार और बेकाबू जीप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही मोतीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना करने वाली जीप को कब्जे में ले लिया गया है। जबकि चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।
इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। गांव में भी शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि दोनों युवक मेहनत कर अपने परिवार का सहारा बनना चाहते थे। लेकिन एक पल में सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली।
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