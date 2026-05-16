Gonda Accident: कमाने निकले थे, कफन में लौटे, सड़क हादसे ने दो परिवारों को उजाड़ा, पत्नी बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल

गोण्डा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। झिलाही बाजार क्षेत्र के रहने वाले राम अवतार (20) और अंकित (18) रोज की तरह मेहनत-मजदूरी के लिए सुबह बाइक से गोण्डा जा रहे थे। दोनों युवक टाइल्स लगाने का काम करते थे। काम की तलाश में शहर की ओर निकले थे।

बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक काजीदेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंची। सामने से आ रही एक तेज रफ्तार और बेकाबू जीप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।