दुबई में 4 साल से फंसा बेटा, इंतजार में मां की मौत, अब बूढ़े पिता ने लगाई गुहार

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र के रहने वाले राम अशोक मौर्य इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनका इकलौता बेटा अमित कुमार पिछले चार साल से दुबई में फंसा हुआ है। बेटे की वापसी के लिए वह लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। राम अशोक मौर्य के अनुसार, अमित दुबई में एक मामले में फंस गया था। जिसके बाद उसे छह महीने जेल में रहना पड़ा। सजा पूरी होने के बाद जब अमित भारत लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो अधिकारियों ने उसे रोक दिया। बताया गया कि जुर्माने की रकम जमा किए बिना वह अपने देश वापस नहीं जा सकता।