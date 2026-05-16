प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर! बृजभूषण के बेटे BJP सांसद ने छोड़ा लग्जरी काफिला, अब हनुमान रथ’ से चल रहे

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा बचत को लेकर सरकार की नई पहल का असर अब नेताओं की दिनचर्या में भी दिखने लगा है। गोंडा से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने अपने पुराने लग्जरी वाहन छोड़कर नया तरीका अपनाया है। उन्होंने करीब 70 लाख रुपये में तीन मिनी बसें खरीदी हैं। इन बसों को ‘हनुमान रथ’ नाम दिया गया है। सांसद अब अपने गनर और स्टाफ के साथ इन्हीं बसों में सफर कर कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि कई बार वह खुद बस चलाते भी नजर आ रहे हैं। पहले करण भूषण सिंह का काफिला महंगी गाड़ियों से चलता था। उनके साथ लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी एसयूवी शामिल रहती थीं। अब उन्होंने बड़े काफिले की जगह सामूहिक यात्रा को प्राथमिकता दी है। बताया जा रहा है कि उनके पिता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत कई समर्थक भी धीरे-धीरे इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी में हैं।