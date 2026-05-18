डीएम की भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज, सचिव पर गिर सकती गाज

गोंडा जिले की देवरियाकला ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में गड़बड़ी और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने ग्राम प्रधान निर्मला देवी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, ग्राम पंचायत के रहने वाले अखिलेश तिवारी ने करीब डेढ़ साल पहले प्रशासन से शिकायत की थी कि गांव में सड़क निर्माण और ह्यूम पाइप लगाने के कार्य में बड़े स्तर पर अनियमितता की गई है। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए मुख्य कोषाधिकारी और जल निगम के अधिशासी अभियंता की संयुक्त टीम गठित की थी।