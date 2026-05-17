कौन हैं एशटन हॉल? चंबल के युवक की दोस्ती में अमेरिका से गोंडा पहुंचे फिटनेस स्टार, यहां के खेल और संस्कृति को करीब से समझा

इसके बाद देखते ही देखते वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर योगेंद्र की चर्चा बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद एशटन हॉल ने अपना वादा निभाया और भारत पहुंच गए। उनका यह दौरा किसी विज्ञापन या बड़े कार्यक्रम के लिए नहीं था। बल्कि वे सिर्फ अपने भारतीय दोस्त योगेंद्र कुशवाह से मिलने आए थे। भारत पहुंचने के बाद एशटन हॉल सबसे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने ऐतिहासिक Usha Kiran Palace में समय बिताया। इसके बाद वे योगेंद्र के साथ कार से जौरा और चंबल इलाके की ओर रवाना हुए। दोनों ने यात्रा और मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसके बाद वह सीधे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले पहुंचे। जहां पर नंदिनी नगर स्पोर्ट स्टेडियम में उन्होंने यहां के खेल और भारतीय संस्कृति की खूबियों को करीब से देखा और जमकर प्रशंसा किया।