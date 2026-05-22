प्रेमी ने शादी से किया इंकार तो टावर पर चढ़ी युवती, पुलिस से बोली- वह मुंबई में तो उसके बाप को पकड़ कर लाओ

गोंडा जिले के मसकनवा-गौरा चौकी मार्ग स्थित हथियागढ़ बाजार में शुक्रवार सुबह एक युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध में विवाद के चलते युवती यह कदम उठाने पर मजबूर हुई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसकी पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती ग्रामीण बैंक के पास लगे मोबाइल टावर पर करीब 20 फीट ऊपर चढ़ गई। वहीं बैठकर अपने प्रेमी को बुलाने तथा उससे शादी कराने की मांग करने लगी। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।