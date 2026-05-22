प्रेमी ने शादी से किया इंकार तो टावर पर चढ़ी युवती, पुलिस से बोली- वह मुंबई में तो उसके बाप को पकड़ कर लाओ

गोंडा जिले के हथियागढ़ बाजार में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया। जब एक युवती प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग पर अड़ी रही। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
गोंडा जिले के मसकनवा-गौरा चौकी मार्ग स्थित हथियागढ़ बाजार में शुक्रवार सुबह एक युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने से अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध में विवाद के चलते युवती यह कदम उठाने पर मजबूर हुई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसकी पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती ग्रामीण बैंक के पास लगे मोबाइल टावर पर करीब 20 फीट ऊपर चढ़ गई। वहीं बैठकर अपने प्रेमी को बुलाने तथा उससे शादी कराने की मांग करने लगी। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।
सूचना मिलते ही हथियागढ़ चौकी प्रभारी शिवकुमार यादव महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक युवती को समझाने का प्रयास किया। कई घंटों तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद युवती किसी तरह नीचे उतरने को तैयार हुई।
युवती का आरोप है कि उसका बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर क्षेत्र के एक युवक से पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों परिवारों के बीच यह सहमति बनी थी कि तय समय पूरा होने के बाद दोनों की शादी कराई जाएगी। युवती का कहना है कि युवक काम के सिलसिले में मुंबई चला गया था। लेकिन तय तारीख गुजरने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा अब फोन भी नहीं उठा रहा है।
पीड़िता ने बताया कि उसने इस मामले की शिकायत पहले ही छपिया थाने में की थी। पुलिस युवक के गांव भी पहुंची थी। जहां उसके मुंबई में होने की जानकारी मिली। दोनों पक्षों को रविवार को थाने बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले ही युवती नाराज होकर टावर पर चढ़ गई। फिलहाल पुलिस ने युवती को सुरक्षित घर भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
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