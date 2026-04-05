बेटी की तलाक के बाद रिटायर्ड जज ने बजवाया ढोल-नगाड़े, बिना किसी एलिमनी हुई ‘घर वापसी’

डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के इस साहसिक कदम की शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने खूब सराहना की है। पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह ऐसे ठोस और साहसिक कदमों से ही साकार होता है। कई सारे लोगों का कहना है कि डॉ. शर्मा की इस पहल ने उन माता-पिता को नई राह दिखाई है जो सामाजिक डर और लोक-लाज के कारण अपनी बेटियों को दुख भरे जीवन में धकेल देते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि बेटी की खुशी और सम्मान किसी भी सामाजिक दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है।