6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

बेटी की तलाक के बाद रिटायर्ड जज ने बजवाया ढोल-नगाड़े, बिना किसी एलिमनी हुई ‘घर वापसी’

मेरठ के शास्त्रीनगर निवासी रिटायर्ड जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने तलाक के बाद अपनी बेटी प्रणिता वशिष्ठ का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत कर समाज को नई सोच दी।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Apr 05, 2026

तलाक के बाद ढोल-नगाड़ों से बेटी का स्वागत

तलाक के बाद ढोल-नगाड़ों से बेटी का स्वागत

Meerut News: शास्त्रीनगर निवासी उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड जिला जज डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। अपनी बेटी प्रणिता वशिष्ठ के तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने उसे कोर्ट से घर लाने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने इसे साधारण तरीके से नहीं किया। उन्होंने बेटी की घर वापसी को पूरे सम्मान और खुशी के साथ मनाया।

ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत

कोर्ट से घर तक का पूरा रास्ता ढोल-नगाड़ों और गाजे-बाजे से गूंज उठा। नाच-गाना हुआ और बेटी प्रणिता को फूलों की मालाएं पहनाई गईं। डॉ. शर्मा ने इस पूरे कार्यक्रम को अपनी बेटी के स्वाभिमान का उत्सव बना दिया। उन्होंने कहा कि बेटी का सम्मान ससुराल में प्रताड़ना सहकर रहने में नहीं है। असली सम्मान तो सिर ऊंचा करके अपने घर वापस आने में है।
डॉ. शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने कोई एलिमनी या पैसे नहीं मांगे। मैं सिर्फ अपनी बेटी को वापस लाया हूं। मेरी बेटी कोई सामान नहीं है कि उसे कहीं भी छोड़ दिया जाए। उसका सम्मान सबसे पहले और सबसे ऊपर है।

मेरी बेटी खुद सक्षम

प्रणिता वशिष्ठ मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वह वर्तमान में तेजगढ़ी चौराहे पर स्थित प्रणव वशिष्ठ जुडिशल अकादमी में फाइनेंस डायरेक्टर के पद पर काम कर रही हैं। वे अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। वर्ष 2022 में उनके भाई, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रणव वशिष्ठ का चंडीगढ़ में एक दुर्घटना में सिर में गंभीर चोट लगने से निधन हो गया था। भाई की याद में ही इस जुडिशल अकादमी की स्थापना की गई। यह अकादमी शहर के जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में मदद पहुंचाने का केंद्र बनी हुई है।

समाज के लिए नई प्रेरणा

डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के इस साहसिक कदम की शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने खूब सराहना की है। पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह ऐसे ठोस और साहसिक कदमों से ही साकार होता है। कई सारे लोगों का कहना है कि डॉ. शर्मा की इस पहल ने उन माता-पिता को नई राह दिखाई है जो सामाजिक डर और लोक-लाज के कारण अपनी बेटियों को दुख भरे जीवन में धकेल देते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि बेटी की खुशी और सम्मान किसी भी सामाजिक दबाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें

पत्नी ने पति का काटा प्राइवेट पार्ट, बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध का किया था विरोध, मकान मालिक ने भी दिया साथ
आगरा
पत्नी ने पति के साथ किया खौफनाक कांड

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 09:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / बेटी की तलाक के बाद रिटायर्ड जज ने बजवाया ढोल-नगाड़े, बिना किसी एलिमनी हुई ‘घर वापसी’

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक भाई को मारना था, 3 की गई जान, गूगल पर सीखा तरीका और शराब में मिलाया सायनाइड

Three people died in Meerut while trying to kill their brother
मेरठ

इन जिलों में मिलेगी चलते-फिरते पासपोर्ट ऑफिस की सुविधा! नोट कर लें डेट

special initiative for passport verification in meerut mobile van service will run for three days meerut
मेरठ

लव अफेयर में भाई बन रहा था ‘विलेन’, बहन ने प्रेमी संग मिलकर रचा मौत का प्लान, शराब में जहर मिलाकर ले ली जान

बहन और प्रेमी की खौफनाक प्लानिंग का खुलासा
मेरठ

‘बच्चों की जगह मेरी जान ले लो…’ नदीं डूबे बच्चों की मांओं का हाल बेहाल, दादी के अंतिम संस्कार में गए भाईयों की मौत

दादी के अंतिम संस्कार में आए 4 भाइयों की मौत
मेरठ

एक पव्वा…तीन दोस्तों की आखिरी महफिल, मेरठ के दौराला गांव में शराब पीते ही बुझ गए तीन घरों के चिराग

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.