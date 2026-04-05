पत्नी ने पति का काटा प्राइवेट पार्ट, बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध का किया था विरोध, मकान मालिक ने भी दिया साथ

रुनकता थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले को अभी संदिग्ध मान रही है। विवेचक ने कहा कि पीड़ित के बयान में कई बार बदलाव आ रहे हैं। सर्जरी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह अपने कमरे का सही पता नहीं बता पाया। पुराने मकान का पता भी गलत बताया। उसने यह भी कहा कि आरोपियों ने बाइक से आकर हमला किया और पत्नी को घटनास्थल पर नहीं देखा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर पीड़ित का बयान सही साबित होता है तो तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।