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पत्नी ने पति का काटा प्राइवेट पार्ट, बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध का किया था विरोध, मकान मालिक ने भी दिया साथ

आगरा में एक युवक ने पत्नी, उसके प्रेमी और मकान मालिक पर हमला कर प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप लगाया है।

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आगरा

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Anuj Singh

Apr 05, 2026

पत्नी ने पति के साथ किया खौफनाक कांड

पत्नी ने पति के साथ किया खौफनाक कांड

Agra Crime News: आगरा के रुनकता थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी और मकान मालिक के साथ मिलकर अपने पति का प्राइवेट पार्ट चाकू से काट दिया। पीड़ित पति ने तीनों पर पिटाई करने और प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां सर्जरी के बाद उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित पति की कहानी

पीड़ित युवक मूल रूप से एटा जिले के सकीट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह सिकंदरा के रुनकता इलाके में किराए के मकान में रहकर जूते की फैक्टरी में काम करता था। उसने बताया कि उसे काफी समय से शक था कि उसकी पत्नी का मकान मालिक के परिचित युवक टिंकू (मथुरा के फरह क्षेत्र का निवासी) से अवैध संबंध चल रहा है। जब उसने इस संबंध का विरोध किया, तो पत्नी नाराज हो गई। कुछ दिन पहले पत्नी ने कमरा खाली करके दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया।

2 अप्रैल की रात हुई घटना

पीड़ित के अनुसार, 2 अप्रैल की रात करीब 11 बजे जब वह सब्जी मंडी के पास से गुजर रहा था, तब तीनों आरोपियों (पत्नी, प्रेमी टिंकू और मकान मालिक) ने उसे रोका। उन्होंने पहले गाली-गलौज की और फिर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। युवक लहूलुहान हालत में गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस की जांच और संदेह

रुनकता थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले को अभी संदिग्ध मान रही है। विवेचक ने कहा कि पीड़ित के बयान में कई बार बदलाव आ रहे हैं। सर्जरी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह अपने कमरे का सही पता नहीं बता पाया। पुराने मकान का पता भी गलत बताया। उसने यह भी कहा कि आरोपियों ने बाइक से आकर हमला किया और पत्नी को घटनास्थल पर नहीं देखा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर पीड़ित का बयान सही साबित होता है तो तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूरे इलाके में मची सनसनी

यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग अवैध संबंधों और बदले की भावना से होने वाली ऐसी हिंसा की निंदा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी।

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Published on:

05 Apr 2026 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / पत्नी ने पति का काटा प्राइवेट पार्ट, बॉयफ्रेंड के साथ अवैध संबंध का किया था विरोध, मकान मालिक ने भी दिया साथ

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