पति ने दोस्त को सौंप दी पत्नी, नशीला पदार्थ खिला पूरी रात किया रेप, सुबह होते ही घर से किया बाहर

पति के सामने दोस्त ने किया रेप (Demo)
Jhansi Crime News: झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहित महिला ने अपने पति के दोस्त के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि आरोपी लेखपाल के पद पर तैनात है। उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति भी आरोपी के साथ मिला हुआ है और वह उसे लगातार धमकाता रहता है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उसके पहले पति की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवक ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। महिला ने उसके भरोसे पर 5 नवंबर 2024 को उससे शादी कर ली। शादी के बाद वह ससुराल में रहने लगी। महिला के अनुसार, शादी के बाद उसके पति के दोस्त अक्सर उनके घर आने-जाने लगे। आरोपी भी वहीं लेखपाल के पद पर काम करता है। पति की मौजूदगी में ही वह घर आता-जाता था। महिला को शुरू में कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों दोस्त थे।
22 जुलाई 2025 की रात को पति और उसके दोस्त शराब पीकर घर आए। दोनों नशे में थे। उन्होंने महिला को नशीला पदार्थ खिला दिया। महिला अचेत हो गई। होश आने पर उसे पता चला कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया है। जब महिला ने विरोध किया और चीख-पुकार मचाई, तो उसके पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता झांसी के थाने पहुंची और पूरा मामला बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब सभी आरोपों की जांच कर रही है। मामले में पति और आरोपी दोनों पर दुष्कर्म, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं।
पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी में उसे धोखा मिला। पति और उसके दोस्त ने मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया। महिला अब अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और पुलिस से न्याय की उम्मीद कर रही है।
भारतीय कानून में दुष्कर्म एक गंभीर अपराध है। यदि साबित होता है तो आरोपी को लंबी सजा हो सकती है। पति द्वारा धमकी देना और साथ देना भी अलग-अलग अपराध है। पुलिस को जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करके आरोपी दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए।
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