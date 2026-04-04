पति ने दोस्त को सौंप दी पत्नी, नशीला पदार्थ खिला पूरी रात किया रेप, सुबह होते ही घर से किया बाहर

22 जुलाई 2025 की रात को पति और उसके दोस्त शराब पीकर घर आए। दोनों नशे में थे। उन्होंने महिला को नशीला पदार्थ खिला दिया। महिला अचेत हो गई। होश आने पर उसे पता चला कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया है। जब महिला ने विरोध किया और चीख-पुकार मचाई, तो उसके पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता झांसी के थाने पहुंची और पूरा मामला बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब सभी आरोपों की जांच कर रही है। मामले में पति और आरोपी दोनों पर दुष्कर्म, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं।