‘केजरीवाल को नहीं पसंद दूसरा चेहरा…’ राघव चड्ढा को लेकर कुमार विश्वास की भविष्यवाणी हुई सच

इस फैसले के बाद पूर्व आप नेता कुमार विश्वास की एक पुरानी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। यह वीडियो डेढ़ साल पुरानी है। कुमार विश्वास 'शुभांकर मिश्रा' के पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगला शिकार वह होगा, जिसे पार्टी ने खुद आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि अभी वह फेमस हो गया है। एक्ट्रेस से प्यार कर लिया है। रील में दिखने लगा है। मैंने तभी कहा था, ये गया। इसको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं। आपको किसी और की आभा बर्दाश्त ही नहीं है। कुमार विश्वास की यह भविष्यवाणी अब राघव चड्ढा के मामले से जोड़कर देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पार्टी अपनी बढ़ती लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पाती।