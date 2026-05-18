School Closed: भीषण गर्मी से आगरा बेहाल, 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का बड़ा फैसला

School Closed Agra:उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि शहर में इन दिनों आसमान से मानो आग बरस रही है और तेज धूप के चलते लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं।