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आगरा में तपती दोपहरी में सपा का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की के बीच सौंपा ज्ञापन

Agra News: आगरा में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी ने भीषण गर्मी के बीच जोरदार प्रदर्शन किया।

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आगरा

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Mohd Danish

May 21, 2026

agra sp protest petrol diesel price hike

आगरा में तपती दोपहरी में सपा का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन

SP Protest Agra:आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल-डीजल, एलपीजी की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 46 डिग्री तापमान और भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में सपाई कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कलक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आम जनता महंगाई की मार से परेशान है, लेकिन सरकार राहत देने के बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रही है।

पुलिस ने रोका, फिर भी कलक्ट्रेट पहुंचे सपाई

सपा के प्रदर्शन को रोकने के लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके बावजूद सपाई पुलिस की रोकथाम को पार करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचने में सफल रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर भी प्रशासन उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है।

रामजीलाल सुमन को किया नजरबंद

प्रदर्शन से पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन को उनके संजय प्लेस स्थित एचआईजी फ्लैट में नजरबंद कर दिया। बताया गया कि प्रशासन को आशंका थी कि उनके नेतृत्व में प्रदर्शन और बड़ा रूप ले सकता है। पुलिस की इस कार्रवाई पर सपाइयों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।

महानगर अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया

सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास को भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जीवनी मंडी स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंची पुलिस ने उन्हें नजरबंद करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर छत्ता थाने ले गई। वहीं जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह को पुलिस अपने साथ कलक्ट्रेट लेकर पहुंची। इस कार्रवाई के बाद कार्यकर्ताओं में और अधिक नाराजगी देखने को मिली।

सुभाष पार्क से निकाला गया विरोध मार्च

समाजवादी पार्टी ने पहले ही एलान किया था कि महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सुभाष पार्क से कलक्ट्रेट तक मार्च निकाला जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुभाष पार्क पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट की ओर बढ़े। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता सब्जियों की माला पहनकर पहुंचे, जिसके जरिए उन्होंने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है।

ज्ञापन सौंपकर खत्म किया प्रदर्शन

काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी करने, महंगाई पर नियंत्रण लगाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

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Published on:

21 May 2026 01:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में तपती दोपहरी में सपा का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की के बीच सौंपा ज्ञापन

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