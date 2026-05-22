खुशखबरी: प्रयागराज में UPSC, NEET, JEE, SSC की निशुल्क कोचिंग, 10 जून तक आवेदन करें

Free coaching in Prayagraj: प्रयागराज में यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, एसएससी, यूपीएसएसएससी आदि की तैयारी में लगे छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। ऐसे छात्र-छात्राओं को निशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक्स पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में अनुभवी शिक्षक मौजूद रहेंगे। सीटें सीमित हैं। इसलिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन ने नंबर भी जारी किया है।