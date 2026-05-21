प्रयागराज में हिस्ट्रशीटर की गोली मारकर हत्या, घाट पर कराता था पूजा-पाठ, गुमटी को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने सक्षम पंडा को फोन कर घर से मात्र 100 मीटर दूर बुलाया और काफी देर तक बातचीत की। बातचीत खत्म होने के बाद सक्षम पंडा घर लौटकर अपनी सीढ़ियों पर खड़ा था। तभी स्कूटी पर सवार दोनों हमलावर वहां पहुंच गए। स्कूटी के पीछे बैठे हमलावर ने तमंचा निकालकर एक गोली सक्षम को मार दी। गोली लगते ही सक्षम गली में भागा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा किया। 50 मीटर दूर पहुंचकर हमलावरों ने उसे दूसरी गोली मारी। सक्षम गिर पड़ा तो आरोपियों ने उसके सिर और शरीर पर तीन और गोलियां चला दीं।