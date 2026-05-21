इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, निचली अदालत का आदेश किया रद्द

High Court orders a major case between husband and wife इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति पत्नी के एक मामले में बड़ा निर्णय दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि पति को नपुंसक बताए जाने पर पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं किया जा सकता है। जब इसके साक्ष्य मौजूद हो, मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है। दरअसल हाई कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें वह पति की तरफ से लगाए गए मानहानि के मामले में निचली अदालत से आए आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।