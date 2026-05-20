सुसाइड नोट में मौत के जिम्मेदार का बताया नाम; आखिरी इच्छा का भी किया जिक्र, प्रयागराज का सनसनीखेज मामला

वरिष्ठ डाक अधीक्षक सुशील कुमार तिवारी (Sushil Kumar Tiwari) ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे तक जगदंबा प्रसाद ने ऑनलाइन एंट्री में 65 लाख रुपये दर्शाए थे, लेकिन रकम ट्रेजरी में जमा नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि रविवार अवकाश होने के कारण सोमवार को संपर्क किया गया तो जगदंबा प्रसाद ने कहा था कि वह लखनऊ गए हैं और रुपये उनके पास हैं। बाद में उन्होंने बताया कि वह ऊंचाहार पहुंच गए हैं और लौटकर रुपये जमा कर देंगे, लेकिन वह कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बाद उनके आत्महत्या करने की सूचना मिली।