यूपी रोडवेज का बड़ा तोहफा, ₹839 में तय होगा प्रयागराज से मेरठ का सफर, गंगा एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी ये हाई-टेक सुविधाएं

Ganga Expressway Bus Service: प्रयागराज से मेरठ और पश्चिमी यूपी की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए सोमवार से एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू हो गई है। नए बने गंगा एक्सप्रेसवे पर यूपी रोडवेज बस सेवा आज से आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस नई बस सेवा के शुरू होने से अब दोनों शहरों के बीच की दूरी न सिर्फ कम हो जाएगी बल्कि यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। वहीं सफर भी काफी आरामदायक हो जाएगा।