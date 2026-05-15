Ganga Expressway Toll News: यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू, जानें विस्तार से

उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि टोल वसूली की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। अब एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को तय दूरी के हिसाब से शुल्क देना होगा। प्रदेश के विकास की नई पहचान बन चुके 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक तकनीक के जरिए टोल वसूली की जा रही है, जिससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा।