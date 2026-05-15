‘UP में कमीशन-कमाई के इंजन टकरा रहे हैं, जनता BJP की कलई खोलेगी’, योगी सरकार पर भड़क गए अखिलेश

अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाकी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद कर ही दिए हैं। जनता को लगता है कि अब सोशल मीडिया और सिटिजन जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। भाजपा सरकार जानती है कि ये आखिरी बार है, जब वो सत्ता में हैं। इसीलिए ये भाजपाई दसों हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। बता दें कि दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा है।