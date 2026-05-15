15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘UP में कमीशन-कमाई के इंजन टकरा रहे हैं, जनता BJP की कलई खोलेगी’, योगी सरकार पर भड़क गए अखिलेश

उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार (Uttar Pradesh Cabinet expansion) के बाद अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने गुरुवार को दिल्ली में वरिष्ठ BJP नेताओं से मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं से CM योगी की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने तंज कसा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 15, 2026

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (File Photo- Patrika)

उत्तर प्रदेश में हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार (UP Cabinet expansion) हुआ है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) ने योगी सरकार पर हमला बोला है।

अखिलेश ने पूछा- क्या विभागों के बंटवारे की पर्ची आएगी?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके विभागों की 'पर्ची' भी ऊपर से आएगी? मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय-विभाग की 'कमीशन-कमाई' के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं।

भाजपा की कलई खोलेगी जनता

अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं, वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर-उधर आते-जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन, बाकी सब मंत्रियों को 'डब्बा' कर देता है। यूपी की जनता ने ठाना है कि नए मंत्रियों को जो भी मंत्रालय-विभाग मिलेगा, उस पर पूरी तरह से निगाह-निगरानी रखी जाएगी। जिससे ये नए-नवेले मंत्रीगण अपने खजाने न भर सकें। इस बात के लिए कागजी प्रमाण के साथ-साथ और भी ऑडियो-वीडियो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। इन भाजपाइयों की कलई खोली जाएगी।

जनता, BJP की लूट को रोकेगी

अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाकी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद कर ही दिए हैं। जनता को लगता है कि अब सोशल मीडिया और सिटिजन जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। भाजपा सरकार जानती है कि ये आखिरी बार है, जब वो सत्ता में हैं। इसीलिए ये भाजपाई दसों हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। बता दें कि दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा है।

दिल्ली में वरिष्ठ BJP नेताओं से मिले CM योगी

CM योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। सीएम योगी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने मुलाकात की तस्वीरें 'X' पर शेयर की हैं। सीएम ने लिखा- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार।

CM योगी ने शेयर कीं BJP अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें

CM योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद तस्वीरें 'X' पर शेयर की हैं। उन्होंने लिखा- नितिन नवीन जी, से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार।

ये भी पढ़ें

‘बड़े पापा ये चाकलेट मुझसे खुल नहीं रही’, भावुक कर देगा शमशान घाट पर अखिलेश यादव और प्रतीक की बेटी का वीडियो
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 05:17 pm

Published on:

15 May 2026 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘UP में कमीशन-कमाई के इंजन टकरा रहे हैं, जनता BJP की कलई खोलेगी’, योगी सरकार पर भड़क गए अखिलेश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सत्ता और विपक्ष का अनोखा संगम: अखिलेश की पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देते नजर आए ब्रजेश पाठक, यूजर बोले- असलियत यही है

Pratik Yadav death
लखनऊ

राजधानी आई, वंदे भारत आई… फिर भी नहीं घटा लखनऊ मेल का क्रेज; आखिर क्यों?

Lucknow Mail, 12229 Lucknow Mail, Charbagh Railway Station, Indian Railways
लखनऊ

राजा भैया की पत्नी की शिकायत पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत कई लोगों पर FIR, 5 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप

फाइल फोटो पत्रिका
लखनऊ

मिशन 2027: ऐसे ही दिल्ली नहीं गए योगी आदित्यनाथ, चुनाव से पहले यूपी में होगा कुछ बड़ा! पोर्टफोलियो पर चलेगी कैंची

योगी सरकार में मंत्रियों की कुर्सी पर संकट?
लखनऊ

लखनऊ में पेट्रोल-डीजल महंगा, आम आदमी और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

आम आदमी को बड़ा झटका, पेट्रोल ₹3.14 और डीजल ₹3.11 प्रति लीटर महंगा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.