‘बड़े पापा ये चाकलेट मुझसे खुल नहीं रही’, भावुक कर देगा शमशान घाट पर अखिलेश यादव और प्रतीक की बेटी का वीडियो

Prateek Yadav Last Rites: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav) के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव (Prateek Yadav) गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट पर गमगीन माहौल में परिवार, रिश्तेदारों और तमाम लोगों ने प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी। इस गमगीन माहौल के बीच शमशान घाट पर बैठे हुए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और प्रतीक की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।