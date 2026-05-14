14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘बड़े पापा ये चाकलेट मुझसे खुल नहीं रही’, भावुक कर देगा शमशान घाट पर अखिलेश यादव और प्रतीक की बेटी का वीडियो

अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव (Prateek Yadav) का लखनऊ में गुरुवार को अंतिम संस्कार (Pratik Yadav Funeral) कर दिया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर शमशान में अखिलेश और प्रतीक की बेटी का भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

May 14, 2026

प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की फोटो (Source: Akhilesh yadav 'X')

Prateek Yadav Last Rites: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav) के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव (Prateek Yadav) गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट पर गमगीन माहौल में परिवार, रिश्तेदारों और तमाम लोगों ने प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी। इस गमगीन माहौल के बीच शमशान घाट पर बैठे हुए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और प्रतीक की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अखिलेश और प्रतीक की बेटी का वीडियो वायरल

भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव की अंतिम विदाई के मौके पर उनकी मासूम बेटी और अखिलेश का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि शमशान में प्रतीक यादव की छोटी बेटी अपने बड़े पापा (अखिलेश यादव) के पास कुर्सी पर बैठी है। इस दौरान बच्ची चॉकलेट को अपने हाथ से खोलती है, लेकिन पैकेट की पैकिंग नहीं फाड़ पाती है।

अखिलेश ने चॉकलेट की पैकिंग खोली

प्रतीक यादव की बेटी चॉकलेट की पैकिंग नहीं खोल पाती है। इसके बाद अखिलेश यादव अपने हाथ से चॉकलेट की पैकिंग खोलकर बच्ची को दे देते हैं। इस दौरान बच्ची अखिलेश से कुछ पूछती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते हैं। अखिलेश और प्रतीक की मासूम बेटी का यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

अखिलेश और मासूम बच्ची के वीडियो पर क्या बोले यूजर?

अखिलेश और दिवंगत प्रतीक यादव की मासूम बेटी का विडियो कई 'X' यूजर ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा- अपने तो अपने होते हैं। दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा- बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तीसरे यूजर ने कमेंट किया- बेचारी इस मासूम को क्या पता कि उसके पिता अब इस दुनियां में नहीं हैं। एक यूजर ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- गमगीन माहौल में दिल को सुकून देने वाला वीडियो। भगवान इस बच्ची की मुस्कान को सदा बनाए रखे।

प्रतीक की अंतिम विदाई में दिग्गजों का जमावाड़ा लगा

प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में बैकुंठधाम शमशान घाट पर उनके परिवार, रिश्तेदार, समर्थक एवं राजनीति से जुड़े कई दिग्गजों का जमावाड़ा लगा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और अवधेश प्रसाद के साथ-साथ UP के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित तमाम लोग शमशान घाट पर मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

CM योगी की सीधी चेतावनी, कहा- जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे
लखनऊ
Chief Minister Yogi Adityanath

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

SP national president Akhilesh Yadav

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 09:00 pm

Published on:

14 May 2026 08:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बड़े पापा ये चाकलेट मुझसे खुल नहीं रही’, भावुक कर देगा शमशान घाट पर अखिलेश यादव और प्रतीक की बेटी का वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में आंधी-बारिश से 117 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों को ₹4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान

cm yogi adityanath campaigned on 43 seats in bihar how many seats are bjp and nda ahead
लखनऊ

यूपी के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: चुनाव से पहले प्रमोशन; पुलिस अफसरों को भी मिलेगा फायदा

up govt employees promotion before election
लखनऊ

राहुल गांधी से जुड़े केस में हाई कोर्ट ने ED-CBI को जारी किया नोटिस, क्या है मामला?

rahul gandhi targets uttarakhand government over former army officer death due to gunshot
लखनऊ

CM योगी की सीधी चेतावनी, कहा- जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ

दिल्ली में CM योगी की बड़ी बैठक: अमित शाह संग 45 मिनट का मंथन, नए मंत्रियों के विभागों पर फैसला जल्द

cm yogi delhi meeting cabinet reshuffle up
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.