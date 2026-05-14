यूपी के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: चुनाव से पहले प्रमोशन; पुलिस अफसरों को भी मिलेगा फायदा

UP Government Promotion: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ा प्रशासनिक तोहफा देने की तैयारी में जुट गई है। लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नतियों को तेजी से पूरा करने के लिए शासन स्तर पर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि समय पर प्रमोशन मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकारी कामकाज की गति भी तेज होगी। यही वजह है कि अब सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।