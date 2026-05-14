Petrol Diesel Sav: पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए साइकिल पर निकले मंत्री सुरेश खन्ना, हर हफ्ते निभाएंगे संकल्प

विधानसभा पहुंचने के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अब प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन कार्यालय आने-जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय है। सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की है। देशहित में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि ईंधन की बचत करें। इसी सोच के साथ मैंने सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय जाने का निर्णय लिया है।”