CM योगी की सीधी चेतावनी, कहा- जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने '9 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी' कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश को 'प्रश्न प्रदेश' बना दिया गया था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे और पर्व-त्योहारों पर उत्सव की जगह उपद्रव शुरू हो जाते थे। उस समय गुंडागर्दी चरम पर थी, माफिया सरकार के समानांतर सत्ता चला रहे थे। CM ने आगे कहा कि भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, बिजली और सड़कों की कमी के कारण परंपरागत उद्यम भी दम तोड़ रहे थे।