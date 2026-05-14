UP में आंधी-बारिश से 117 लोगों की मौत, मृतक के परिजनों को ₹4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान

आंधी-बारिश से 117 लोगों की मौत के साथ ही कई जगह से पशुओं की मौत की खबर आई है। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आंधी-बारिश से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राहत आयुक्त हरिकेश भास्कर ने बताया कि बिगड़ती मौसम स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पिछले 24 घंटे कार्यरत एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र पूरी तरह सक्रिय है।