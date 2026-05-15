राजधानी आई, वंदे भारत आई… फिर भी नहीं घटा लखनऊ मेल का क्रेज; आखिर क्यों?

लखनऊ मेल का इतिहास करीब 103 साल पुराना है। साल 1923, देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। रेलवे तेजी से फैल रहा था, लेकिन लंबी दूरी की आरामदायक रात वाली ट्रेनों की संख्या बहुत कम थी। उसी दौर में अवध की राजधानी लखनऊ को दिल्ली से जोड़ने के लिए एक ट्रेन शुरू हुई। नाम था- लखनऊ एक्सप्रेस। तब यह नवाबों, ताल्लुकदारों और अंग्रेज अफसरों की पसंदीदा सवारी हुआ करती थी। फिर 1956 आया। भारतीय रेल नए दौर में प्रवेश कर रही थी। उसी दौरान इसका नाम बदलकर लखनऊ मेल कर दिया गया। धीरे-धीरे यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने इसे “प्राइड ऑफ लखनऊ” कहना शुरू कर दिया।