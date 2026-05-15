UP Expressway News: यूपी के 4 बड़े लिंक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट अटके, योगी सरकार अलर्ट

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गिना जा रहा है। करीब 80 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे बुलंदशहर के बन्नीपुर के पास गंगा एक्सप्रेस वे से शुरू होकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर तक जाएगा। इस परियोजना के लिए कुल 837 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से अब तक लगभग 205 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। यानी करीब 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद गंगा एक्सप्रेस वे से सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और औद्योगिक निवेश को भी इस परियोजना से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।