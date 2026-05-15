UP Weather Alert: यूपी में मौसम का कहर, 24 घंटे में 111 मौतें; 37 जिलों में आंधी-तूफान और लू का अलर्ट

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने सभी प्रभावित जिलों के डीएम और एडीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालात की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित परिवारों तक जल्द राहत पहुंचाई जाए। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी के बाद “सचेत” पोर्टल के जरिए करोड़ों लोगों को रेड और ऑरेंज अलर्ट संदेश भेजे गए हैं। हेल्पलाइन नंबर 1070 पर भी लगातार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इधर गुरुवार को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग असर देखने को मिला। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलीं। जबकि बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झांसी, उरई, प्रयागराज और आगरा में भी तेज गर्मी का असर बना रहा।