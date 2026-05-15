पेट्रोल-डीजल और CNG के दाम अचानक बढ़े, अखिलेश यादव ने कहा- साइकिल ही विकल्प

लखनऊ में पेट्रोल के दाम 2 रुपये 84 पैसे बढ़ गए हैं। अब पेट्रोल की नई कीमत 97.55 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल के दामों में 3.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब डीजल 90 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। सीएनजी भी महंगी हो गई है। लखनऊ में सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़कर अब 98 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड के एजीएम प्रवीण सिंह ने बताया कि लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, उन्नाव और आगरा में सीएनजी की नई कीमत लागू हो गई है।