<strong>आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे</strong> आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 अ्परेल 2017 को बनकर तैयार हुआ। इसकी कुल लंबाई 302 किलो मीटिर है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तत्काली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया। यह अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ कर दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए भी लखनऊ की राह आसान हो गई है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद आगर से लखनऊ मात्र तीन घंटे में पहुंच सकते हैं। साथ ही दिल्ली से लखनऊ महज़ छह घंटे में पहुंचा जा सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा के एत्मादपुर मदरा से शुरू होता है और लखनऊ की मोहन रोड के समीप सरोसा भदोसा गांव पर खत्म होता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से शिकोहाबाद-फिरोजाबाद-मैनपुरी-इटावा-औरैया-कन्नौज-कानपुर-उन्नाव और हरदोई होता हुआ गुजरता है। यह एक्सप्रेसवे आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर तक आपको पहुंचाता है।

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