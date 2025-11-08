120 मिनट में पूरा होगा 210 किमी का सफर…दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में बाधा बना एक मकान

NHAI सूत्रों की मानें तो गाजियाबाद जिले के मंडोला क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन में जो मकान बाधा बना है, उसका आवास विकास परिषद से मुआवजे को लेकर विवाद है। मामला कोर्ट में चल रहा है। दरअसल, मकान वाली भूमि आवास विकास परिषद की है, यह जमीन आवास विकास द्वारा एनएचएआई को दी जानी है, लेकिन इसमें मुआवजे को लेकर विवाद हो गया है। NHAI अधिकारियों ने बताया कि विवाद सिर्फ एक मकान को लेकर है। चूंकि मामला अदालत में है। इसलिए कोर्ट के निर्णय के बाद आवास विकास परिषद मकान मालिक को मुआवजा देगी। इसके बाद यह अड़चन भी दूर हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, सर्विस रोड की यही अड़चन परियोजना को रोक रही है, जबकि बाकी सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं।