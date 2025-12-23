खुशखबरी! NCR से उत्तराखंड तक फर्राटा भरेंगी इलेक्ट्रिक बसें, जानें नया रूट और किराया, इन लोगों को बड़ा फायदा

साहिबाबाद डिपो से 8 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन शुरू
एनसीआर से उत्तराखंड के बीच यात्रा करने वालों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेशराज्य परिवहन निगम (UPSRTC) के साहिबाबाद डिपो से मंगलवार से 8 नई इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इन बसों के चलने से इस रूट पर लंबा सफर करने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही इन बसों में यात्रियों को नॉर्मल बसों से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इन बसों का रूट भी तय कर दिया गया है। इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सफर ज्यादा स्मूद, शांत और सुकून भरा होने वाला है। उम्मीद की जी रही है कि सरकार की इस पहल से यात्रियों का अनुभव अच्छा रहने वाला है।
लगभग 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने साहिबाबाद डिपो को 38 इलेक्ट्रिक एसी बसें दी थी। उस समय चार बसें ही चलने लगी थी, क्योंकि एक साथ इतनी बसें चलने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे। अब यह परेशानी दूर हो गई है। साहिबाबाद डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद मंगलवार से 8 नई इलेक्ट्रिक बसें और सड़क पर उतारी जा रही हैं। इन बसों के चलने से लंबी दूरी का सफर करने वालों के लिए सफर अब आरामदायक होगा। अधिकारियों के अनुसार शुरू की जा रही 8 बसों में से चार बसें कश्मीरी गेट से और चार बसें कौशांबी से चलाई जाने वाली हैं। इन बसों के चालू होने के बाद साहिबाबाद डिपो से टोटल 12 बसें चलने लगेंगी। इसके अलावा बाकी 26 बसें चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था होने पर चलाई जाएंगी।
परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों में सफर नॉर्मल बसों के सफर से ज्यादा आरामदायक रहेगा। इन बसों में आरामदायक और सॉफ्ट सीटें दी गई हैं, जिनकी वजह से लंबे सफर में भी थकान कम महसूस होगी। यात्रियों को सड़क के गड्ढों और झटकों का असर भी कम महसूस हो, इसके लिए बेहतर सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के चलने पर शोर भी कम होता है। इसके अलावा पूरी बस वातानुकूलित होगी, जिसकी वजह से हर तरह के मौसम में यात्री बिना किसी परेशानी के सफर कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सुविधा के बाद भी इन बसों का किराया नॉर्मल बसों के बराबर ही है। सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि हर व्यक्ति इन बसों में आरामदायक सफर का फायदा उठा सके।
कश्मीरी गेट से कोटद्वार जाने वाली बस रास्ते में मेरठ, बिजनौर और नजीबाबाद में यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए रुकेंगी। वहीं कश्मीरी गेट से मुजफ्फर के लिए चलने वाली बस बिना किसी स्टॉप के चलेगी। इस बस से सफर करने में लोगों के समय की बचत होगी। इसी तरह कौशांबी से मुरादाबाद जाने वाली बस नोएडा सेक्टर-62 पर रुकते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं कौशांबी से चलने वाली बस मेरठ और बिजनौर होते हुए नजीबाबाद तक चलेगी।
