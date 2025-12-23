खुशखबरी! NCR से उत्तराखंड तक फर्राटा भरेंगी इलेक्ट्रिक बसें, जानें नया रूट और किराया, इन लोगों को बड़ा फायदा

लगभग 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने साहिबाबाद डिपो को 38 इलेक्ट्रिक एसी बसें दी थी। उस समय चार बसें ही चलने लगी थी, क्योंकि एक साथ इतनी बसें चलने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे। अब यह परेशानी दूर हो गई है। साहिबाबाद डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद मंगलवार से 8 नई इलेक्ट्रिक बसें और सड़क पर उतारी जा रही हैं। इन बसों के चलने से लंबी दूरी का सफर करने वालों के लिए सफर अब आरामदायक होगा। अधिकारियों के अनुसार शुरू की जा रही 8 बसों में से चार बसें कश्मीरी गेट से और चार बसें कौशांबी से चलाई जाने वाली हैं। इन बसों के चालू होने के बाद साहिबाबाद डिपो से टोटल 12 बसें चलने लगेंगी। इसके अलावा बाकी 26 बसें चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था होने पर चलाई जाएंगी।