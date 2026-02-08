धरे गए कुख्यात अपराधी ‘चूहा’ और ‘दरिंदा’, 12 से अधिक डकैती…150 मामलों में नामजद, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

एनबीटी के रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कुख्यात अपराधी संजय वर्मा और शातिर चोर लोकेश श्रीवास को गिरफ्तार किया है। संजय वर्मा, जो अपने शरीर पर बने ‘दरिंदा’, ‘महाकाल’ और ‘खतरा’ जैसे टैटू के लिए पहचाना जाता है, सरकारी फ्लैटों में लूटपाट कर सबूत मिटाने के लिए आग लगाने के तौर-तरीकों के लिए कुख्यात रहा है। 35 वर्षीय संजय वर्मा पर 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और जमानत पर रिहा होने के महज चार महीने के भीतर उसने 12 से ज्यादा डकैतियों को अंजाम दिया। वहीं, लोकेश श्रीवास दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी आभूषण चोरी की घटनाओं में से एक का मुख्य आरोपी है, जिस पर कथित तौर पर दीवार तोड़कर करीब 30 किलो सोना चुराने का आरोप है। उसके खिलाफ कई राज्यों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं और जेल से छूटने के 48 घंटे के भीतर ही तीन चोरियों को अंजाम देने के बाद उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया।