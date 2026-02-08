‘अनशन का ढोंग, सत्ता में आते ही भूल गए वादे’, 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर CM रेखा गुप्ता का तीखा वार

CM Rekha Gupta: रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मैदान कई आंदोलनों और संघर्षों का साक्षी रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहीं कभी एक पार्टी ईमानदारी के नाम पर अनशन पर बैठी थी और दावा किया गया था कि सत्ता में आने पर न गाड़ियां ली जाएंगी, न बंगले। लेकिन समय ने इसी मैदान पर उन वादों को टूटते हुए भी देखा, जब वही लोग सत्ता में आते ही गाड़ियों के काफिलों के साथ नजर आए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली ने पिछली सरकार के 11 वर्षों का ऐसा कार्यकाल भी झेला है, जिसे बर्बादी के दौर के रूप में याद किया जाएगा।