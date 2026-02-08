8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘अनशन का ढोंग, सत्ता में आते ही भूल गए वादे’, 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर CM रेखा गुप्ता का तीखा वार

CM Rekha Gupta: 500 इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ पर रामलीला मैदान से सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ईमानदारी के नाम पर किए गए वादे सत्ता में आते ही टूट गए और दिल्ली को पिछली सरकार के 11 साल के बर्बादी भरे कार्यकाल का सामना करना पड़ा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 08, 2026

CM Rekha Gupta's scathing attack occasion of launch of 500 new electric buses

CM Rekha Gupta: रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मैदान कई आंदोलनों और संघर्षों का साक्षी रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहीं कभी एक पार्टी ईमानदारी के नाम पर अनशन पर बैठी थी और दावा किया गया था कि सत्ता में आने पर न गाड़ियां ली जाएंगी, न बंगले। लेकिन समय ने इसी मैदान पर उन वादों को टूटते हुए भी देखा, जब वही लोग सत्ता में आते ही गाड़ियों के काफिलों के साथ नजर आए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली ने पिछली सरकार के 11 वर्षों का ऐसा कार्यकाल भी झेला है, जिसे बर्बादी के दौर के रूप में याद किया जाएगा।

दिल्ली में आज 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को सेवा में शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद राजधानी में ई-बसों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 4,000 हो जाएगी, जो देश के किसी भी शहर में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में कुल बसों की संख्या करीब 5,700 तक पहुंच जाएगी। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2028 तक ई-बसों की संख्या 14,000 करने का लक्ष्य तय किया है और दावा किया है कि अगले दो सालों में राजधानी के हर इलाके में इलेक्ट्रिक बसों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

11 साल में कुछ नहीं कर पाई 'आप'- प्रवेश वर्मा

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि चुनाव में भाजपा की जीत को एक साल पूरा होने के भीतर ही सरकार ने बड़े काम करके दिखाए हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की अधूरी योजनाओं को पूरा किया गया और आज 500 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ उसी का उदाहरण है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 11 साल का मौका मिला, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई, जबकि भाजपा सरकार ने एक साल में कई बड़े फैसले लिए हैं और आने वाले समय में दिल्ली को विकास की नई दिशा देने वाले कई और काम होंगे।

ये भी पढ़ें

नोएडा में दिखेगा केदारनाथ मंदिर का दिव्य दृश्य, जानें टिकट की कीमत और शो की खास बातें…युवाओं के लिए क्या है खास?
नई दिल्ली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

politics

Rekha Gupta

Published on:

08 Feb 2026 02:36 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘अनशन का ढोंग, सत्ता में आते ही भूल गए वादे’, 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर CM रेखा गुप्ता का तीखा वार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली की सड़कों पर मौत: 8 घंटे गड्ढे में तड़पता रहा युवक, सब जानते थे… फिर भी कोई मदद को नहीं आया

New update in the case of a youth who died after falling into a pothole in Delhi
नई दिल्ली

सूरजकुंड मेला हादसा: इंस्पेक्टर की अगले महीने थी…दूसरों को बचाने में गवां दी अपनी जान, शहीद का मिलेगा दर्जा

inspector who died at the Surajkund mela will be given the status of a martyr
नई दिल्ली

गाजियाबाद की बेटियों के पिता की 3 शादियां, चौथी से अवैध संबंध…वह भी छत से गिरकर मरी, पार्टनर की मौत हुई तो उसकी रिश्तेदार…

Ghaziabad Three Sisters Suicide Case latest update hindi news
नई दिल्ली

पुलिस के गुडवर्क में खुलासा: गाजियाबाद में बिक रहे अवैध पिस्टल !

Crime in Ghazibad
नई दिल्ली

Faridabad: सूरजकुंड मेले में मौत का झूला! हादसे में SHO की गई जान, 13 लोग घायल, झूले पर 18 लोग बैठे थे

SHO dies after swing falls at Surajkund fair in Faridabad
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.