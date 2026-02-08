8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सोनीपत में तैयार कर मेरठ में पैक हो रही थी लीवर की नकली दवाइयां! 50 हजार से अधिक…

पुलिस ने हिमालय वेलनेस के ब्रांड से नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। इन दवाइयों में सोनीपत, मेरठ और गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 08, 2026

fake medicines

पकड़े गए आरोपी ( फोटो स्रोत गाजियाबाद पुलिस )

Fake medicines गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लीवर की नकली दवाइयां बना रहा था। सोनीपत में यह नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और फिर मेरठ में इन्हे पैक करके बाजार में उतारने की तैयारी थी। पुलिस ने 50 हजार से अधिक यूनिट जब्त की हैं। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गैंग का नेटवर्क कहां तक फैला है।

बड़ी मात्रा में मिली Fake medicines

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से LIV-52 की 50 हजार टेबलेट के अलावा 500 रेपर शीट,1200 प्लास्टिक की बोतल और एक वैगन आर कार बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम मयंक अग्रवाल पुत्र सतीश निवासी मोदीनगर, अनूप गर्ग पुत्र घनश्याम निवासी दिल्ली, तुषार ठाकुर पुत्र ओमदेव निवासी गाजिबाद, आकाश ठाकुर निवासी गाजियाबाद और नितिन त्यागी पुत्र राजेश्वर त्यागी निवासी निवाड़ी को गिरफ्तार किया है। इनका एक साथी फरार है। पुलिस अब फरार साथी की की भी तलाश कर रही है। इसके साथ ही जहां-जहां से ये लोग कच्चा माल लेते थे उनकी भी तलाश की जा रही है।

सोनीपत की एक लैब से बनवा रहे थे Fake medicines

पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि, सारी दवाइयां सोनीपत की लेबोरेट्री से बनवाते थे। रेपर और बोतलें मेरठ में स्थित एक शकील पुत्र अब्दुल से बनवाते थे। तैयार माल को जोनी और फरमान के माध्यम से बाजार में बिकवाते थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इनका माल कहां-कहां तक जाता था और अब तक बाजार में कितना नकली माल यानी दवाइयां बेच चुके हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये दवाइयां लिवर से जुड़ी हुई थी। ये लोग वह सभी दवाइयां बना रहे थे जिन्हे लोग लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनकी दवाइयों से खराब लीवर को कितना नुकसान होता होगा इसकी भी जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

08 Feb 2026 06:05 pm

Published on:

08 Feb 2026 06:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सोनीपत में तैयार कर मेरठ में पैक हो रही थी लीवर की नकली दवाइयां! 50 हजार से अधिक…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Surajkund Mela Accident: झूला संचालक कंपनी के दो आरोपी गिरफ्तार, मृतक इंस्पेक्टर के परिवार को मिलेगा एक करोड़ और एक नौकरी

Two accused of swing operator arrested in Surajkund Mela Accident case
नई दिल्ली

Honesty फलों की ठेली लगाने वाले ने लौटाया रुपयो से भरा पर्स

Honesty
नई दिल्ली

धरे गए कुख्यात अपराधी ‘चूहा’ और ‘दरिंदा’, 12 से अधिक डकैती…150 मामलों में नामजद, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

Delhi Police arrested two notorious criminals in an encounter
नई दिल्ली

‘अनशन का ढोंग, सत्ता में आते ही भूल गए वादे’, 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर CM रेखा गुप्ता का तीखा वार

CM Rekha Gupta's scathing attack occasion of launch of 500 new electric buses
नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों पर मौत: 8 घंटे गड्ढे में तड़पता रहा युवक, सब जानते थे… फिर भी कोई मदद को नहीं आया

New update in the case of a youth who died after falling into a pothole in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.