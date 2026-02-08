सोनीपत में तैयार कर मेरठ में पैक हो रही थी लीवर की नकली दवाइयां! 50 हजार से अधिक…

पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि, सारी दवाइयां सोनीपत की लेबोरेट्री से बनवाते थे। रेपर और बोतलें मेरठ में स्थित एक शकील पुत्र अब्दुल से बनवाते थे। तैयार माल को जोनी और फरमान के माध्यम से बाजार में बिकवाते थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इनका माल कहां-कहां तक जाता था और अब तक बाजार में कितना नकली माल यानी दवाइयां बेच चुके हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये दवाइयां लिवर से जुड़ी हुई थी। ये लोग वह सभी दवाइयां बना रहे थे जिन्हे लोग लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनकी दवाइयों से खराब लीवर को कितना नुकसान होता होगा इसकी भी जांच की जा रही है।