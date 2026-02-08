Surajkund Mela Accident: झूला संचालक कंपनी के दो आरोपी गिरफ्तार, मृतक इंस्पेक्टर के परिवार को मिलेगा एक करोड़ और एक नौकरी

हरियाणा के डीजीपी ने बताया कि हादसे में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सरकार की ओर से उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जगदीश प्रसाद एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में पहचाने जाते थे और उनकी वीरता के लिए वर्ष 2019-20 में उन्हें हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं, फरीदाबाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। यह सूरजकुंड मेले में झूले से जुड़ा तीसरा हादसा है, जिसने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।