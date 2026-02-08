Honesty फलों की ठेली लगाने वाले ने लौटाया रुपयो से भरा पर्स

इसी दौरान फल विक्रेता ने देखा कि एक व्यक्ति को जो लंबी कार में बैठकर चले तो उनका पर्स नीचे गिर गया। इस पर्स को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। शाम का समय होने के कारण किसी की नजर भी नहीं पड़ी। यह देख गुलफाम ने सड़क से पर्स उठा और खोलकर देखा तो उसमें करीब आठ हजार रुपये कैश और कुछ अन्य कागजात थे। इस पर गुलफाम ने छानबीन करते हुए पर्स में फोटो देखा। फिर इस फोटों को आस-पास के लोगों को दिखाया तो एक व्यक्ति ने फोटो से पर्स मालिक की पहचान कर ली और फिर फोन करके उन्हे बताया कि पर्स यहां फल वाले के पास है।