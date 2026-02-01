परिषद-पंचायत समिति चुनाव: सोमवार को आएंगे नतीजे, 2.09 करोड़ मतदाता तय करेंगे जनादेश

उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के बाद पूरे राज्य में शोक का माहौल रहा, जिसका असर चुनाव प्रचार पर भी दिखा। अधिकांश राजनीतिक दलों ने सीमित प्रचार किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सक्रिय प्रचार से दूरी बनाए रखी। कोंकण क्षेत्र में प्रस्तावित उनका चुनाव दौरा रद्द कर दिया गया। इसके बजाय राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक ही मतदाताओं तक पहुंचे। इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) कई जगह साथ मिलकर मैदान में उतरे। कई उम्मीदवार एनसीपी के ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ते नजर आए। प्रचार अभियान अपेक्षाकृत शांत और औपचारिक रहा।

मतदान के दौरान कुछ घटनाओं ने चुनावी व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। सोलापुर जिले के अकलुज स्थित यशवंत नगर मतदान केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक 14 वर्षीय किशोर को ईवीएम का बटन दबाते हुए देखा गया। बताया गया कि वह उम्मीदवार अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल का बेटा है। प्रत्याशी ने सफाई दी कि बच्चा केवल मतदान प्रक्रिया देखने के उद्देश्य से भीतर गया था।