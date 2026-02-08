दिल्ली की सड़कों पर मौत: 8 घंटे गड्ढे में तड़पता रहा युवक, सब जानते थे… फिर भी कोई मदद को नहीं आया

आपको बता दें कि यह घटना 6 फरवरी की है, नोएडा के युवराज की तरह दिल्ली का कमल भी लापरवाही के भेंट चढ़ गया। HT की रिपोर्ट के मुताबिक यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार तड़के करीब 12:15 बजे हुआ। 25 वर्षीय कमल ध्यानी रोहिणी स्थित एक कॉल सेंटर में अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जनकपुरी के आंध्र स्कूल के पास सड़क पर खुले पड़े गहरे गड्ढे ने उनकी जान ले ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि दुर्घटनास्थल पर न तो किसी तरह की उचित बैरिकेडिंग की गई थी और न ही लोगों को सतर्क करने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कमल कई घंटों तक उसी गड्ढे में पड़े रहे, लेकिन किसी ने समय पर प्रशासन को सूचना नहीं दी। आखिरकार सुबह करीब 8 बजे एक महिला राहगीर ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर प्रशासन को हादसे का पता चला। यह घटना न सिर्फ एक युवक की मौत की कहानी है, बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही और उदासीनता को भी उजागर करती है।