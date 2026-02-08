सूरजकुंड मेला हादसा: इंस्पेक्टर की अगले महीने थी…दूसरों को बचाने में गवां दी अपनी जान, शहीद का मिलेगा दर्जा

लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जगदीश प्रसाद पहले से ही एक बहादुर पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाते थे। साहस और वीरता के लिए उन्हें वर्ष 2019-20 में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। उधर, फरीदाबाद पुलिस ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सूरजकुंड मेले में झूले से जुड़ा तीसरा हादसा है, जिससे आयोजकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं और दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।