8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

सूरजकुंड मेला हादसा: इंस्पेक्टर की अगले महीने थी…दूसरों को बचाने में गवां दी अपनी जान, शहीद का मिलेगा दर्जा

Surajkund Mela accident: हरियाणा के फरीदाबाद में हुए हादसे में एक इंस्पेक्टर ने लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। झूले का हिस्सा टूटने के बाद फंसे लोगों को निकालते समय झूला उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 08, 2026

inspector who died at the Surajkund mela will be given the status of a martyr

Surajkund Mela accident:हरियाणा के फरीदाबाद जिले में शनिवार को हुए हादसे में एक इंस्पेक्टर ने अपनी जान गवां दी। दरअसल, झूला का एक हिस्सा टूटने के बाद झूले में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी झूला उनके ऊपर गिर गया और उनकी मौत हो गई। मृतक इंस्पेक्टर की अगले ही महीने रिटायरमेंट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दूसरों की जान बचाते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं, हरियाणा के डीजीपी का कहना है कि इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को शहीद का दर्जा दिया जाएगा।

लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जगदीश प्रसाद पहले से ही एक बहादुर पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाते थे। साहस और वीरता के लिए उन्हें वर्ष 2019-20 में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। उधर, फरीदाबाद पुलिस ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सूरजकुंड मेले में झूले से जुड़ा तीसरा हादसा है, जिससे आयोजकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं और दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

हादसे पर सीएम ने जताया था दुख

हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना से वह अत्यंत व्यथित हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों के त्वरित व समुचित इलाज के निर्देश देने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरी मानवीय संवेदनशीलता के साथ घायलों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही थी।

कल हुई थी घटना

दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ, जब मेले में लगा एक झूला अचानक संतुलन खोकर गिर पड़ा। हादसे के समय झूले पर 18 लोग सवार थे, जिसमें एक SHO की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मेला परिसर खाली करा लिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने झूले में तकनीकी खराबी या लापरवाही की आशंका जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और सभी झूलों की सुरक्षा जांच कराने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

सूरजकुंड मेले में मौत का तांडव! आसमां से गिरा झूला, पलवल के इंस्पेक्टर की मौत, 13 लोग लहूलुहान
राष्ट्रीय
Surajkund Mela Accident Faridabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

Updated on:

08 Feb 2026 12:21 pm

Published on:

08 Feb 2026 12:20 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सूरजकुंड मेला हादसा: इंस्पेक्टर की अगले महीने थी…दूसरों को बचाने में गवां दी अपनी जान, शहीद का मिलेगा दर्जा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद की बेटियों के पिता की 3 शादियां, चौथी से अवैध संबंध…वह भी छत से गिरकर मरी, पार्टनर की मौत हुई तो उसकी रिश्तेदार…

Ghaziabad Three Sisters Suicide Case latest update hindi news
नई दिल्ली

पुलिस के गुडवर्क में खुलासा: गाजियाबाद में बिक रहे अवैध पिस्टल !

Crime in Ghazibad
नई दिल्ली

Faridabad: सूरजकुंड मेले में मौत का झूला! हादसे में SHO की गई जान, 13 लोग घायल, झूले पर 18 लोग बैठे थे

SHO dies after swing falls at Surajkund fair in Faridabad
नई दिल्ली

Ghaziabad Suicide Case: 3 पत्नी और 5 बच्चें…सुसाइड करने वाली लड़कियों के पिता ने बोला झूठ, दो बयान देकर फंस गया बाप!

Ghaziabad Suicide Case three girls father latest update
नई दिल्ली

मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का नाम रातों-रात बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा ये मेट्रो स्टेशन

Mayur Vihar Pocket 1 Metro station
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.