सूरजकुंड मेले में मौत का तांडव! आसमां से गिरा झूला, पलवल के इंस्पेक्टर की मौत, 13 लोग लहूलुहान

सूरजकुंड मेला हादसा
Surajkund Mela Accident Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव में शनिवार शाम को एक भयानक हादसा हुआ। मेले के मनोरंजन क्षेत्र में लगा एक सुनामी झूला अचानक टूटकर गिर गया, जिससे पलवल में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। घटना ने पूरे मेले में अफरा-तफरी मचा दी।
शाम करीब 6:15 बजे झूला तेजी से घूम रहा था। झूले पर 15-18 लोग सवार थे। अचानक मोटर फेल होने और बेयरिंग टूटने से झूला असंतुलित होकर गिर पड़ा। झूले का हिस्सा जमीन पर आ गिरा, जिससे सवार लोग और आसपास खड़े लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के समय मेले में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई।
पलवल के चांदहट थाने में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद मेले की सुरक्षा ड्यूटी पर थे। झूला गिरते ही उन्होंने तुरंत लोगों को बचाने के लिए दौड़ लगाई। राहत कार्य के दौरान झूले का एक भारी हिस्सा (रेलिंग या प्लेटफॉर्म) उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनकी गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही है।
हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है।
फरीदाबाद डिप्टी कमिश्नर आयुष सिंह ने बताया कि हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। झूला संचालक से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है। मेले में लगे सभी झूलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद मेले के उस हिस्से को खाली करा लिया गया और अन्य झूलों को भी रोक दिया गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है।
सूरजकुंड मेला हरियाणा का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जो शिल्पकला, संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है। यह 31 जनवरी से शुरू हुआ था और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इस हादसे ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने झूला ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की है।
