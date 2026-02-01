सूरजकुंड मेले में मौत का तांडव! आसमां से गिरा झूला, पलवल के इंस्पेक्टर की मौत, 13 लोग लहूलुहान

पलवल के चांदहट थाने में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद मेले की सुरक्षा ड्यूटी पर थे। झूला गिरते ही उन्होंने तुरंत लोगों को बचाने के लिए दौड़ लगाई। राहत कार्य के दौरान झूले का एक भारी हिस्सा (रेलिंग या प्लेटफॉर्म) उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनकी गर्दन और सिर पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही है।