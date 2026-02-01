Faridabad: सूरजकुंड मेले में मौत का झूला! हादसे में SHO की गई जान, 13 लोग घायल, झूले पर 18 लोग बैठे थे

हादसे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले के दौरान हुई इस दुखद घटना से वह बेहद आहत हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और घायलों के शीघ्र व बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ घायलों और उनके परिजनों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है।