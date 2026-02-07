नोएडा में दिखेगा केदारनाथ मंदिर का दिव्य दृश्य, जानें टिकट की कीमत और शो की खास बातें…युवाओं के लिए क्या है खास?

खास किस्म के फूलों से ही डमरू और त्रिशूल भी बनेंगे जिनकी ऊंचाई तीन फीट तक होगी। वहीं नंदी की भी रेप्लिका बनाई जाएगी यानी नंदी को हूबहू ऐसा बनाया जाएगा कि वह असल लगे। 6 फीट ऊंचे हाथी को हुबहू बनाने के लिए करेले का उपयोग किया जाएगा। वहीं, आने-जाने के रास्ते को बनाने के लिए पहली बार साइड बास्केट का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, कई दूसरे प्रवेश द्वार भी रंग-बिरंगे फूलों से सजाए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल फ्लावर शो काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर आयोजित हुआ था।