’15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा’, गड्ढे में गिरने से पहले व्यक्ति ने फोन पर कहे आखिरी शब्द

करीब आधे घंटे तक कॉल करने के बावजूद जब फोन नहीं उठा, तो परिजन और दोस्त उसकी तलाश में निकल पड़े। भाई का आरोप है कि वे रातभर कई पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन मदद नहीं मिली। जनकपुरी थाना पहुंचने पर उन्हें कहा गया कि गुमशुदगी की शिकायत 24 घंटे बाद ही दर्ज होगी। परिजनों ने फोन ट्रेस करने की गुहार लगाई। आरोप है कि लोकेशन निकाली गई, लेकिन बाद में “गोपनीय” बताकर साझा नहीं की गई।