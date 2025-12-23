एनसीआरटीसी कर्मी ने ही वायरल किया था आपत्तिजनक वीडियो, नमो भारत के CCTV में रिकॉर्ड हुई कपल की अश्लील हरकत

इस मामले में डीबीआरआरटीएस विभाग में सुरक्षा प्रमुख के पद पर तैनात दुष्यंत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। वह एनसीआरटीसी के अंतर्गत संचालित नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। उनकी शिकायत पर 22 दिसंबर 2025 की रात मुरादनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने ड्यूटी के समय ऑपरेटर केबिन में मोबाइल फोन का उपयोग कर इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह कृत्य न केवल कंपनी के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आता है। वीडियो वायरल करने के आरोप में नमो भारत ट्रेन के कर्मचारी को निष्कासित कर दिया गया। उसपर आरोप है कि उच्चाधिकारियों को सूचना देने की बजाय उसने वीडियो वायरल की।