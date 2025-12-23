एनसीआरटीसी कर्मी ने ही वायरल किया था आपत्तिजनक वीडियो, नमो भारत के CCTV में रिकॉर्ड हुई कपल की अश्लील हरकत

Train Video Viral: नमो भारत ट्रेन में अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में लगातार कर्रवाई की जा रही है। जांच में पता चला है कि एनसीआरटीसी कर्मी ने ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया था। अब उस कर्मचारी काे उच्चाधिकारियों ने बर्खास्त कर दिया है। यह घटना मुरादनगर व मोदीनगर के बीच की है। इस घटना ने नमो भारत रेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं, ट्रेन में गंदी हरकत करने वाले दोनों छात्र-छात्रा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि यह घटना 24 नवंबर के शाम की है। गाजियाबाद से संचालित होने वाली नमो भारत ट्रेन में सफर करने के दौरान छात्र-छात्रा अश्लील हरकत करने लगे, जिसकी वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। बीते शनिवार को अचानक यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिसके बाद इस मामले को लेकर मुरादनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसमें बता चला कि एनसीआरटीसी के ही एक कर्मचारी ने मोबाइल में रिकाॅर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जिसके बाद उस कर्मचारी काे उच्चाधिकारियों ने बर्खास्त कर दिया है।
नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक व्यवहार करने वाले छात्र और छात्रा मेरठ रोड पर स्थित अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। छात्रा दुहाई स्थित एक शिक्षण संस्था से जुड़ी है, जबकि छात्र राजनगर एक्सटेंशन स्थित शिक्षण संस्था का बताया जा रहा है। छात्रा द्वारा पहनी गई ड्रेस पर संबंधित शिक्षण संस्था का लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, उसके गले में पहने गए पहचान पत्र (आईडी कार्ड) से भी शिक्षण संस्था की पहचान हो रही है।
इस मामले में डीबीआरआरटीएस विभाग में सुरक्षा प्रमुख के पद पर तैनात दुष्यंत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। वह एनसीआरटीसी के अंतर्गत संचालित नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। उनकी शिकायत पर 22 दिसंबर 2025 की रात मुरादनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने ड्यूटी के समय ऑपरेटर केबिन में मोबाइल फोन का उपयोग कर इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह कृत्य न केवल कंपनी के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आता है। वीडियो वायरल करने के आरोप में नमो भारत ट्रेन के कर्मचारी को निष्कासित कर दिया गया। उसपर आरोप है कि उच्चाधिकारियों को सूचना देने की बजाय उसने वीडियो वायरल की।
इस प्रकरण में एनसीआरटीसी के अंतर्गत कार्यरत संबंधित कंपनी ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन ऑपरेटर को सेवा से हटा दिया है। इसके साथ ही उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों ही मामलों की जांच जारी है। वायरल वीडियो, एफआईआर की प्रति और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
