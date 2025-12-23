हिंदुओं की हत्या बंद करो… दिल्ली में भड़की बांग्लादेश की आग! पुलिस-अर्द्धसैनिक बलों ने संभाला मोर्चा

VHP के प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से ही बांग्लादेश हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी और तीन जगह बैरिकेड लगाए गए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंच गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें हाई कमीशन तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का पुतला भी जलाया। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।