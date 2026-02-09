अयोध्या के ‘अब्दुल’ की जेल में हत्या, बैरक में एक कैदी ने ही…राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने का आरोप

HT रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, रविवार रात लगभग 10:30 बजे नीमका जिला जेल के एक बैरक में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान सह-कैदी अरुण चौधरी ने कथित तौर पर किसी नुकीली वस्तु से अब्दुल रहमान पर हमला कर दिया। हमले में रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी कैदी अरुण चौधरी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।