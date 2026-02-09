9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अयोध्या के ‘अब्दुल’ की जेल में हत्या, बैरक में एक कैदी ने ही…राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने का आरोप

Faridabad: राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान की बल्लभगढ़ स्थित नीमका जिला जेल में एक कैदी के हमले में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कैदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 09, 2026

Ayodhya Abdul murdered in jail for plotting attack on Ram Temple

Faridabad: राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले आरोपी अब्दुल रहमान की जेल में हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वह फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ स्थित नीमका जिला जेल में बंद था। उसके बैरक में एक कैदी ने घुसकर किसी नुकीली वस्तु से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी कैदी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

HT रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, रविवार रात लगभग 10:30 बजे नीमका जिला जेल के एक बैरक में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान सह-कैदी अरुण चौधरी ने कथित तौर पर किसी नुकीली वस्तु से अब्दुल रहमान पर हमला कर दिया। हमले में रहमान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी कैदी अरुण चौधरी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।

पत्थरनुमा वस्तु से किया हमला

इस घटना को लेकर फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अरुण चौधरी ने अब्दुल रहमान पर धारदार पत्थरनुमा वस्तु से हमला किया था, जिससे उसकी जान चली गई। यह घटना सोमवार, 9 फरवरी की तड़के करीब दो बजे सामने आई। उन्होंने बताया कि आरोपी अरुण चौधरी के खिलाफ जम्मू और अमृतसर में हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े कुल आठ मामले दर्ज हैं। अरुण चौधरी को अक्टूबर 2024 में कठुआ जेल से नीमका जिला जेल में स्थानांतरित किया गया था। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

अयोध्या का रहने वाला था अब्दुल

यूपी के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला अब्दुल रहमान मार्च 2025 में फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उसे गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया था। जांच एजेंसियों का आरोप था कि वह अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल था। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से ग्रेनेड समेत विस्फोटक सामग्री बरामद होने का दावा भी किया गया था।

ये भी पढ़ें

‘देश में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद,’ नोएडा में हिंदू नेता की चेतावनी…पश्चिम बंगाल कूच करने की तैयारी
नई दिल्ली
Hindu leader warns against building mosque in Noida in the name of Babar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

Updated on:

09 Feb 2026 02:56 pm

Published on:

09 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अयोध्या के ‘अब्दुल’ की जेल में हत्या, बैरक में एक कैदी ने ही…राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP का झंडा RSS के दम पर ही लहराया, राम मंदिर की लड़ाई बनी भाजपा की जीत…आखिर ऐसा क्यों बोले मोहन भागवत?

RSS chief Mohan Bhagwat's big statement regarding BJP
नई दिल्ली

झूठ पर झूठ? गाजियाबाद की बेटियों के पिता की फिर खुली पोल, जिसे तीसरी पत्नी बताया वो निकली कर्मचारी

Ghaziabad Father lies about death of three sisters
नई दिल्ली

महंगाई कितनी बढ़ी, कितना दबाव जेब पर पड़ा, बदल रहा सूचकांक

Gold-Silver Prices
नई दिल्ली

‘देश में बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद,’ नोएडा में हिंदू नेता की चेतावनी…पश्चिम बंगाल कूच करने की तैयारी

Hindu leader warns against building mosque in Noida in the name of Babar
नई दिल्ली

‘अफजल गुरु की याद में होगा बम ब्लास्ट,’ दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी…जांच में जुटी एजेंसियां

Bomb threat to 9 Delhi schools in memory of Afzal Guru
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.