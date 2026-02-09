BJP का झंडा RSS के दम पर ही लहराया, राम मंदिर की लड़ाई बनी भाजपा की जीत…आखिर ऐसा क्यों बोले मोहन भागवत?

Mohan Bhagwat: देश का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा की जीत के राज को खोलते हुए साफ शब्दों में कहा कि राम मंदिर के आंदोलन के कारण ही बीजेपी का परचम लहराया है। इस आंदोलन का सीधा फायदा भाजपा को मिला है। 2024 के आम चुनाव के समय जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम आरएसएस के बिना भी चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। इस बात पर संघ कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखाई दी थी। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि अब भाजपा जो अच्छे दिन के नारे खुद के लिए लगा रही है, इसके पीछे आरएसएस का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के लिए आरएसएस आगे आई और जिसने इसका साथ दिया, उसे फायदा मिला।