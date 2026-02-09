‘अफजल गुरु की याद में होगा बम ब्लास्ट,’ दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी…जांच में जुटी एजेंसियां

आपको बता दें कि दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी सोमवार को ईमेल के जरिए सुबह 8:30 से 9:00 बजे के बीच दी गई। जिन स्कूलों में बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली, वे सभी स्कूल दिल्ली के नामी स्कूलों में शामिल हैं। मेल भेजने वाले ने दिल्ली को निशाना बनाने की बात कहते हुए एक खास समय का जिक्र किया और स्कूलों में विस्फोट की धमकी दी। साथ ही 13 फरवरी को दोपहर 1:11 बजे संसद को भी निशाना बनाए जाने की बात लिखी गई है। इस ई-मेल के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।