झूठ पर झूठ? गाजियाबाद की बेटियों के पिता की फिर खुली पोल, जिसे तीसरी पत्नी बताया वो निकली कर्मचारी

चेतन के बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आ रहा है। उसने पुलिस को बताया कि उसने 2010 में सुजाता और 2013 में हिना से शादी की, लेकिन जांच में यह समयक्रम संदेह के घेरे में है। सुजाता से उसकी बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है, जिससे पहली शादी से संतान न होने का दावा कमजोर पड़ता है। पुलिस अब दस्तावेजों के आधार पर शादियों की वास्तविक तारीखें खंगाल रही है, हालांकि दोनों महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण पुख्ता जानकारी जुटाने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही पुलिस के छानबीन में पता चला कि मरने वाली तीनों बहनों का स्कूल पिछले कई सालों से बंद हो गया था। जब चेतन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने आर्थिक तंगी का हवाला दिया।